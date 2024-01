Inter-Verona 1-0 LIVE | la sblocca Lautaro

Nuovo cambiamento importante nella Curva Nord dell', a partire già dalla prossima sfida di campionato contro l'HellasLa sfida trasegnerà la svolta per la Curva Nord come svelato dalla Gazzetta dello Sport. Il settore ha scelto di unificare tutte le sigle e i gruppi del tifo organizzato in una sola ed unica entità:...... 'Le insidie ci sono, giocare a Salerno non è mai semplice e, dopo la vittoria diin ...Noi dobbiamo tornare in UCL''Ricordo Vialli lo ricordo con affetto. Rappresentava il gruppo, i ...Inter-Verona in campo tra poco per la partita della 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 a Milano presso lo Stadio… Leggi ...Cronaca live della partita delle 12:30 a San Siro tra Inter ed Hellas Verona, valevole per la 19^ giornata di Serie A 2023/2024 Diretta sulla sfida di oggi a San Siro tra Inter ed Hellas Verona, ...