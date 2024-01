Inter-Verona 1-0 LIVE | la sblocca Lautaro | Sommer dice no a Djuric

Inzaghi prima di Inter-Verona, ultima partita del girone di andata, in un’intervista su DAZN ha parlato dei recuperi di Lautaro Martinez e Federico ... (inter-news)

Inter-Verona è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023- 2024 : segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

Inter-Verona è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

Inter-Verona è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

Diciannovesima giornata di Serie A DIRETTAEcco la cronaca live del match CLICCA QUI PER SEGUIRE...L'Inter inizia il nuovo anno con un tutto esaurito a San Siro. O se preferite lo inizia come aveva concluso lo scorso perché la "regola" che va avanti da parecchio tempo è confermata anche in quello ...Ha iniziato proprio il direttore del Corriere dello Sport: "Inter-Verona 1 contro quel che resta dei veneti visto che stanno vendendo tutti, Frosinone-Monza 2, Lecce-Cagliari X, Sassuolo-Fiorentina 1 ...