Inter-Verona 1-0 al 45? | è tornato Lautaro Martinez!

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Si mette subito sui binari giusti la prima partita del 2024 per l’, che chiude la prima frazione di gioco contro ilsul punteggio di 1-0. Sebbene siano gli ospiti a rendersi pericolosi dopo tre minuti con un’occasione per Suslov che vede un’ottima parata di Sommer, al minuto 13 sono i nerazzurri ad aprire il risultato: azione ben manovrata con Mkhitaryan che si porta a spasso la difesa dele serve un cioccolatino perMartinez, il quale stoppa e supera Montipò con un tocco preciso del pallone. L’prova ad ...