Inter | rischio Bremer bis | il giocatore si allontana

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo essersi visti sfilareda sotto il naso con il suo conseguente approdo alla Juventus, la dirigenza nerazzurra rischia di vedersi sottrarre un altro difensore con cui hanno avviato contatti da tempo, ilè sempre più lontano. L’estate 2022 per i tifosi dell’è stata sicuramente dura da digerire. Lo scudetto passato all’altra sponda del naviglio all’ultima giornata nonostante la vittoria schiacciante con la Sampdoria per 3-0, ma non solo. Già dai mesi precedenti infatti, Marotta e Ausilio avevano avviato contatti con quello che sarebbe stato il colpo estivo perfetto. Gleisondopo una stagione da vero protagonista nella difesa del Torino, mettendo in seria difficoltà durante tutto l’arco della stagione campioni del calibro di Leao e Lautaro, sembrava promesso sposo nerazzurro. L’accordo con ...

L'può arrivare a 48 punti, 96 in proiezione. Noi dobbiamo fare punti soprattutto per ... La conclusione è su Vlahovic e sui disponibili per Salerno, colinfluenza che condizionerà l'elenco ...In casatemono in particolare la capacità di Allegri di tirare fuori il meglio dai suoi ... Sono lontani i tempi di un Allegri in bilico e a'taglio' dalla guida della Juventus, con il ...Un nuovo studio, condotto dall'Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha rivelato che i maschi eterosessuali portatori delle varianti genetiche associate al comportamento ...Cosa ci sarà nella calza di Simone Inzaghi L’Inter scende in campo per il primo impegno del 2024 e lo fa molto presto, impegnata nel lunch match dell’ultima giornata del girone ...