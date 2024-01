Inter-Lazio Primavera 6-2 | il tabellino della partita della 16ª giornata

Leggi su inter-news

Inter-Lazio Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-2: questo il risultato finale valida per la sedicesima giornata del Campionato Primavera 1. DOMINIO – L'Inter vince nettamente in casa contro la Lazio per 6-2, grazie ad una prestazione di altissimo livello. I nerazzurri chiudono il primo tempo 3-1 grazie alle reti di Stankovic e Di Maggio in avvio e la rete di Berenbruch al 19'. In mezzo la rete del biancoceleste Napolitano arrivata al 13'. Nella ripresa la squadra di Chivu dilaga: al 57' Stabile trova il 4-1. Pochi minuti più tardi, al 63' Sulejmani accorcia le distanze, ma un'altra rete di Stankovic ed il gol di Zuberek chiudono pratica e partita.