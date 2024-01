Inter-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali- Verona: le scelte dei due allenatori per il match di Serie A in programma oggi alle 12.30 Comunicate le formazioni ufficiali di- Verona, match di Serie A in programma oggi alle 12.30 e valido per la 19esima giornata di campionato.(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, ...- Verona, la statistica da sfatare per l'Verona (Ansa - Calciomercato.it)- Verona, infatti, risulta essere, stando alle statistiche Opta, la seconda partita ...SERIE A - Le scelte di Simone Inzaghi e Marco Baroni per la sfida del Meazza valida per la 19esima giornata: calcio d'inizio alle ore 12.30 l'arbitro è Michael ...Tornano ad accendersi i riflettori a San Siro. Alle 12:30 infatti è in programma il fischio d'inizio della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter ed Hellas Verona. Intanto, ecco le formazioni ...