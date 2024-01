Inter | Frattesi scatenato | la gioia in mutande | lo 'scavino' alla Maspero e l'esultanza smodata al rigore sbagliato

Finale per cuori forti quello della partita tra Inter e Verona. I nerazzurri prima passa no in vantaggio con un gol di Frattesi viziato da una ... (calcioweb.eu)

...ha già espresso un verdetto in merito a quanto accaduto nel finale della sfida trae Verona ... reo di aver rifilato una gomitata a Duda nell'azione del 2 - 1 nerazzurro siglato da. Il ......durante- Verona. E che rischia di influire pesantemente sulle sorti del campionato. La moviola, infatti, stavolta mette tutti d'accordo . L'azione che ha portato al gol del 2 - 1 di, ...Continua a far rumore la direzione arbitrale di Inter-Verona, nel mirino della critica ci sono l'operato dell'arbitro Fabbri e del VAR Nasca. Secondo quanto riportato da SportMediaset, dopo quanto ...Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale ...