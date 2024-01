Inter | Dimarco e Acerbi esultano in faccia a Henry dopo il rigore sbagliato | è bufera

Buone notizie in casa Inter , che per la gara contro il Verona recupera Lautaro Martinez e Federico Dimarco . Oggi i due si sono allenati in gruppo, ... (sportface)

(3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard (83' Frattesi), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61' Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83' Sanchez), Carlos Augusto (73'); Thuram (73' Arnautovic), ...- Verona 2 - 1 , finale al cardiopalma al "Meazza" . Herny ha sbagliato al 96' il calcio di ...e Acerbi sono corsi a esultare in faccia all'attaccante francese scatenando il caos ...31' - L'Inter spreca tutto! La Lazio è ancora fragile in fase di costruzione, recupera palla Sarr che decide di servire Kamate sfruttando il 2 vs 1 che si era creato. Ruggeri sporca il passaggio, ma ...La gioia, la paura, il delirio. L’Inter è campione d’inverno ma succede di tutto nella sfida all’ultimo sangue contro l’Hellas Verona, terminata per 2-1 con rete al 93' di Frattesi fortemente ...