Inter campione d’inverno | due volte su tre vuol dire scudetto a fine stagione

Il titolo d’inverno come regalo della Befana . E’ quello che vuole l’ Inter ospitando il Verona in chiusura del girone d’andata. In realtà, per ... (feedpress.me)

Si tratta di un “ titolo ” effimero, ma pur sempre di una soddisfazione per chi arriva al giro di boa in testa al gruppo. Da oggi va in scena la ... (laprimapagina)

I nerazzurri blinderanno prossimamente ildel mondo fino al 2028, con sensibile ritocco d'ingaggio a sfiorare gli 8 milioni di euro più bonus. Questo 'Toro' è indispensabile per l'e ...Il Napolid'Italia, la Nazionale, passata in pieno ferragosto da Mancini a Spalletti, che si ... E ancora: tre squadre italiane nelle finali delle competizioni continentali (in Champions, ...L'Inter inizia il nuovo anno con un tutto esaurito a San Siro. O se preferite lo inizia come aveva concluso lo scorso perché la "regola" che va avanti da parecchio tempo è confermata anche in quello c ...La rete di Frattesi, in pieno recupero, regala tre punti d'oro all'Inter contro un Verona che sognava l'impresa a San Siro ...