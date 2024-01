Inter | adesso è troppo | favore arbitrale anche contro l’Hellas Verona | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si è conclusa una partita incredibile valida per il lunch match della 19ª giornata del campionato di Serie A. La sfida di San Siro è stata più difficile del previsto per la capolista e si è conclusa sul risultato di 2-1. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol realizzato da Lautaro Martinez e si va all’vallo sull’1-0. Nella ripresa l’argentino trova il raddoppio, ma il gol viene annullato giustamente per fuorigioco. Ilsi gioca la carta Henry ed è proprio l’attaccante a pareggiare i conti. Nel finale succede di tutto: al 94? Frattesi trova il vantaggio e fa esplodere San Siro. Al 99? calcio di rigore per gli ospiti, dal dischetto si presenta Henry e calcia sul palo. Il fallo di Bastoni su Duda La partita è stata nettamente condizionata dagli errori arbitrali, il gol dell’è infatti viziato dal fallo di ...