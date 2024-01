Insigne torna in Serie A | mirino puntato

(Di sabato 6 gennaio 2024) Secondo quanto evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport', per rinforzare gli esterni, oltre a Ngonge, la Fiorentina pensa proprio a Lorenzo. Il club è ambizioso e non lascia alcuna ipotesi al ...

Lorenzo Insigne torna allo Stadio Maradona . In un suo intervento a Radio Kiss Kiss, l’ex attaccante del Napoli annuncia di torna re allo stadio per ... (inter-news)

L’ex capitano del Napoli tornerebbe volentieri nel capoluogo campano, ma la trattativa è chiusa per via di alcune situazioni Lorenzo Insigne e ... (dailynews24)

Troppo poco per chi comeavrebbe dovuto fare la differenza in MLS. Intanto la nostalgia dell'Italia aumenta, così come l'interessamento da parte di un importante club di Serie A che potrebbe ...di moda il nome di Salim Diakité della Ternana: il francese classe 2000 era stato già sondato ... A Palermo ritroverebbe Lucioni e, lo scorso anno suoi compagni nella stagione che ha ...Nei pensieri di un club italiano sarebbe spuntato anche il nome di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ora in forza al Toronto ...Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si torna a parlare di un obiettivo di mercato già accostato in passato alla Fiorentina, ovvero quello di Lorenzo Insigne, nome che secondo ...