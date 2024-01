Infortunio al top player | si attendono riscontri | il club di serie A in ansia

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sinovità dopo il duro scontro avvenuto durante la 19esima giornata: possibilegrave per il top. La 19esima giornata diA, turno che ha già decretato il campione d’inverno ma che darà molti altri indizi su cosa ci dirà il campionato fino a fine stagione, è iniziata soltanto ieri sera con l’anticipo tra Bologna e Genoa finito in pari e patta per le due squadre rossoblù. In seguito è scesa in campo l’Inter capolista contro il Verona per scacciare definitivamente il periodo negativo: i nerazzurri hanno portato a casa una vittoria fondamentale battendo la squadra di Baroni all’ultimo respiro e tenendo distante la Juventus in vista della sfida contro la Salernitana. È poi giunta l’ora del terzo match di giornata tra Frosinone e Monza, una partita che ha stuzzicato l’interesse visti gli ...