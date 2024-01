Infortuni Torino | novità sulle condizioni di Vlasic e Zima

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) La situazione per quanto concerne gliin casa: chi recupera in vista della gara contro il Napoli Come riportato da Toro News, i granata di Juric hanno recuperato qualche giocatore visti gli ultimiriscontrati: su tutti quelli di. Il primo ha recuperato dalla botta subita contro la Fiorentina; il secondo invece, lasciato fuori a Firenze per precauzione, è pronto a tornare senza problemi a disposizione del tecnico del