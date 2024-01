Influenza 2024 | vicini al picco “ma è probabile una lunga coda”

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Guardando i dati dell’incidenza delle sindromili che nell’ultima settimana è risultata sostanzialmente stabile, ai livelli alti della precedente, sembriamo essereal”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giovanni Rezza, ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi professore straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “In questa settimana sembriamo essereal, ma è una curva” molto alta “con un’incidenza molto elevata che rendeuna– riflette l’esperto -. Considerando che ci sono stati giorni di festa”, con il ritorno alle attività lavorative e con il rientro di bimbi e ragazzi nelle scuole “potrebbe crescere un po’. Ma se non è ...

