Indice Fao | prezzi materie prime alimentari -13 | 7% in un anno

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA – L’Fao dei, che traccia le variazioni mensili deiinternazionali di una serie discambiate a livello globale, ha registrato una media di 118,5 punti a dicembre, in calo dell’1,5% rispetto a novembre e del 10,1% rispetto a dicembre 2022. Per l’intero 2023, l’è stato inferiore del 13,7% rispetto al valore medio dell’precedente. Per quanto riguarda il prezzo dei cereali, è aumentato dell’1,5% rispetto a novembre, poiché idi grano, mais, riso e orzo sono cresciuti, riflettendo in parte le interruzioni logistiche che hostacolato le spedizioni dai principali paesi esportatori. Per l’intero, ...