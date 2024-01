Incidenti stradali | frontale nel Catanzarese | 4 morti

(Di sabato 6 gennaio 2024) A Montauro, nella provincia di Catanzaro, un tragico incidente ha causato la perdita di quattro vite e il grave ferimento di una quinta persona lungo la SS106. Lo scontro avvenuto tra due veicoli, una Fiat Panda occupata da quattro giovani (tre donne e un uomo) tutti tragicamente deceduti, e una Fiat Idea il cui conducente ha riportato gravi ferite, si è caratterizzato come un impatto. La dinamica precisa dell'incidente non è ancora stata delineata, ma l'impatto ha portato alla chiusura della SS106 nella zona coinvolta.ADESSO 06.01:15:20 #Montauro #Catanzaro #incidente stradale sulla #SS106 Jonica - Ci sono numerose vittime. Seguiranno aggiornamenti. pic.twitter.com/A0d8o4t7iS— Emergenza24 (@Emergenza24) January 6, 2024

Quattro persone sono morte, tutti ragazzi in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica a Calalunga - Pietragrande, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato lo scontro frontale tra due auto. Quattro persone, tutte giovani, sono morte in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da ... Strage della strada nel giorno della Befana in Calabria. E' di 4 morti, tutti giovani, e un ferito grave, il bilancio di un tragico incidente avvenuto intorno alle 13:15 circa sulla Statale 106, nel ...