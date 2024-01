Incidente vicino Catanzaro | 4 morti per un frontale sulla statale 106

Incidente vicino Milano - morto un ragazzo di 22 anni e un 19enne gravemente ferito AGI - È di un morto e un ferito in gravissime condizioni il pesante bilancio di un Incidente stradale avvenuto nella notte alle 2.10 sulla strada ... (agi)

Incidente vicino Roma - scuolabus si ribalta a Rocca di Papa : contusi autista e due bimbi E' accaduto mentre il pulmino percorreva una curva in via San Sebastiano Uno scuolabus si è ribaltato su un fianco questa mattina mentre percorreva ... (sbircialanotizia)

