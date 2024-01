Incidente sull’Appia | strada chiusa e traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di unè temporaneamente chiuso un tratto in direzione nord dellastatale 7 “Appia”, nel comune di Parolise, in provincia di Avellino. ??Ilè deviato all’uscita per Parolise. ??Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione dele la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. • ??Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione delin tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente ...