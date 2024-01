Incidente mortale a Montauro Catanzaro | vittime quattro giovani sulla statale 106

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un tragicosi è consumato a, a pochi chilometri da106 jonica. L’è stato fatale per tutti ei passeggeri.106persone, tutte, come riporta il Corriere, sono morte in unstradale lungo la106 jonica, precisamente a, a pochi chilometri da. Lesono tre donne e un uomo, di 19, 25, 28 e 34 anni. I Vigili del Fuoco hanno dovuto ...

Un giovane di 26 anni ha perso la vita in unfrontale sull'ex statale 23 all'altezza di Meano, frazione di Perosa Argentina. È il secondo scontrosulle strade della Val Chisone, dopo quello del 2 gennaio che è costato la vita ...per un motociclista di 43 anni a Palermo. La vittima è Filippo La Barbera, morto in via Lanza di Scalea, a Palermo. L'uomo, che viaggiava su uno scooter Beverly, è stato sbalzato a ...Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo scontro a Montauro: «Lavoriamo per mettere in sicurezza la strada» ...Quattro vittime, tutti giovani tra i 25 e i 35 anni, nel terribile frontale sulla Statale 106 in provincia di Catanzaro ...