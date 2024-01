Incidente in provincia di Catanzaro | 4 morti in scontro su statale 106

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ di quattroil bilancio di unindi. L’, su cui sono in corso accertamenti e che vede coinvolti due veicoli, si è verificato sulla strada106 all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande. Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600). Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Chi sono le vittime Le vittime dell'incidente sono tre donne ed un uomo, tutte giovani. La Panda sulla quale viaggiavano le quattro vittime era diretta verso la provincia di Reggio Calabria.