Incidente aereo nei Caraibi | morto l’attore Christian Oliver con le due figlie

(Di sabato 6 gennaio 2024) caption id="attachment 353917" align="alignleft" width="150"/captionL'attore tedesco, famoso per i suoi ruoli nei film Speed Racer e Saved by the Bell, ècon le duein unnei. Lo hanno reso noto le autorità locali. Un piccolo velivolo privato si è schiantato nell'oceano giovedì "pochi istanti dopo il decollo", vicino all'isola di Petit Nevis, nell'arcipelago di Saint Vincent e Grenadine, ha spiegato la polizia sui social network.L'era partito dall'isola di Bequia e doveva raggiungere l'isola di Saint Lucia, secondo la polizia., 51 anni, aveva all'attivo numerosi film e serie, sia in Germania ...

Christian Oliver , attore di origine tedesca noto in Italia per aver partecipato ad alcune stagioni di Squadra Speciale Cobra 11, è morto nella ... (cinemaserietv)

L'attore hollywoodiano di origine tedesca Christian Oliver è rimasto oggi ucciso insieme alle sue due giovani figlie in unavvenuto quando il piccolosu cui viaggiavano è precipitato nel Mar dei CaraibiL'attore tedesco naturalizzato statunitense Christian Oliver, le sue due giovani figlie e il pilota sono morti in unvicino a un'isola del Mar dei Caraibi. L'annuncio della tragedia è stato dato dalla polizia reale dell'isola caraibica di St. Vincent e Grenadine, come riferisce "Variety". Oliver, ...L'attore hollywoodiano di origine tedesca Christian Oliver è rimasto oggi ucciso insieme alle sue due giovani figlie in un incidente avvenuto quando il piccolo aereo su cui viaggiavano è precipitato n ...L'attore di Speed Racer Christian Oliver è morto con le sue due figlie in un incidente aereo nel mar dei Caraibi.