Incidente a Catanzaro | scontro frontale tra 2 auto sulla statale Jonica | morti 4 giovani Avevano tra i 19 e i 35 anni

Quattro persone, tutte giovani, sono morte in unstradale accaduto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da. Nell'sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Idea ed una Fiat Panda, che, secondo quanto é emerso dai primi rilievi, si sarebbero scontrate frontalmente. Le vittime, tre ...... governo acceleri su SS106" "Una preghiera per i quattro ragazzi deceduti in seguito ad un drammaticosulla Strada Statale 106, a pochi chilometri da. La Calabria è in lutto per ...Quattro persone, tutte giovani, sono morte in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro.Quattro giovani hanno perso la vita in un incidente stradale sulla statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Idea ...