In piazza per il compleanno di Emanuela Nuova iniziativa di Pietro Orlandi | “Per rompere il silenzio”

(Di sabato 6 gennaio 2024)diin occasione del 56°della sorellaper chiedere verità e giustizia a quarant’anni dalla sparizione della ragazza con la fascetta. L’appuntamento è inCavour a Roma alle ore 15.30 di sabato 13 gennaio. Un luogo non casuale dove ha sede il Palazzo di Giustizia. Una manifestazione per mantenere viva l’e il ricordo della sorella sparita nel nulla il 22 giugno 1983. ”Chiunque voglia sinceramente la verità è sempre spaventosamente forte”. E’ la frase di Dostoevskij riportata nella locandina della manifestazione. “L’obiettivo èil” dichiara, reiterando le accuse al Vaticano ed ai ...

Walter Sabatini in questa sessione di Calciomercato è pronto a fare la rivoluzione in casa Salernitana e dopo l’uscita di Mazz occhi si lavora alle ... (calcionews24)

Roma Piazza Navona – In Piazza Navona , a Roma , e’ tutto pronto per festeggiare l’arrivo della Befana . Nella Capitale, infatti, torna uno degli ... (romadailynews)

(Adnkronos) – tutto pronto per festeggiare l’arrivo della Befana in piazza Navona il 6 gennaio a Roma . L’appuntamento è per domani, a partire ... (giornaledellumbria)

Da domani alle 10.30 tutto pronto per festeggiare l'arrivo della Befana in piazza Navona il 6 gennaio a Roma . L'appuntamento è per domani, a partire ... (sbircialanotizia)

... accompagnati dai genitori, infine,la tradizionale discesa della Befana in centro storico dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino aIV Novembre. L'evento, cura del Corpo dei ...... candidata di 5 stelle e Pd, si è detta non disponibile a ridiscutere la sua candidatural'... Il 4 gennaio, alle 13, inGalilei a Cagliari, nella sede e su iniziativa dei Progressisti, si ...Il primo set parte in modo equilibrato e tale rimane fino al 13-12. Gli uomini di Piazza impattano e creano il break che vale il 13-16 ed è pausa per Anastasi. Piacenza paziente pareggia 19-19 e il ...PORTO VIRO - Anche per l’Epifania la città di Porto Viro ha voluto offrire, oltre alle tante manifestazioni natalizie, la tradizionale manifestazione della “Befana arriva in piazza”. Causa maltempo ...