Immagine di donna e madre | Ferragni torna social | ma c' è una strategia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo un lungo e assordante silenzio, Chiarata sui. Una foto, un messaggio di scuse e di ringraziamenti a chi l'ha criticata in maniera costruttiva. Poi, piccoli assaggi di quotidianità. I figli Leone e Vittoria, la cagnolina Paloma. Insomma, l'influencer èta sì, ma lo sta facendo secondo quanto, probabilmente, le è stato consigliato da chi ne sa di più. D'altronde il pandoro-gate l'ha travolta e uscire da questo rumoroso caso non sarà semplice. L'emorragia di follower così come i passi indietro fatti dalle aziende con le quali collaborava (l'ultima è Coca Cola) richiederanno tempo e impegno. Alcuni scatti al parco, il fermoche congela ritratti di famiglia: questo è quanto apparso sulle storie Instagram dell'imprenditrice digitale. Il motivo? A spiegarlo a ...

I programmi televisivi “ Forum ” e “C’è Posta per te” hanno ricevuto un richiamo dal Consiglio Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ... (ilfattoquotidiano)

Per la prima volta a Napoli , per iniziativa di don Massimo Ghezzi e don Rosario Accardo in sinergia con la Comunità Venezuelana presente nella ... (ildenaro)

... per chiarire e risolvere una questione di rivalità sentimentale legata ad una. Una passione ...di repertorioSi trattava di un'postata nelle Stories che la ritraeva in una galleria del vento insieme ... un nipote, due ex mariti E poi sono unain vista, a volte è un problema per chi ti sta ...La donna è accusata, in concorso, di spaccio di droga. Udienza preliminare per una cinquantanovenne casalinga insospettabile ...Il 7 ottobre 2023 ha mostrato una nuova immagine del terrore. Le uccisioni, i rapimenti e gli stupri compiuti dai terroristi di Hamas hanno sconvolto Israele e il mondo occidentale, innescando una gue ...