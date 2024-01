Il West Ham United tiene d’occhio l’ex ala del Tottenham tra le voci sull’uscita

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ala delHotspur Steven Bergwijn è sul radar delHamnel caso in cui liberassero un po’ di budget per se stessi attraverso le partenze di gennaio, secondo Fabrizio Romano. Il nazionale olandese ha trascorso due anni e mezzo nel nord di Londra, ma si è ritrovato un giocatore di ruolo per gran parte della seconda metà del suo periodo all’M, spingendolo a tornare in Olanda con l’Ajax nell’estate 2022. Begwijn ha vissuto un periodo più felice ad Amsterdam, ottenendo 12 gol e cinque assist in 32 presenze in campionato la scorsa stagione prima di essere nominato capitano del club in estate. L’Ajax ha faticato a inserirsi nella foto del titolo: attualmente si trova al deludente quinto posto in Eredivisie, a 23 punti dalla capolista PSV – ma la forma ...