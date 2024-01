Il Verona di Baroni ha trovato una dimensione | ma perde pezzi

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)ci ha messo un po’ a trovare la soluzione tattica ideale per il suo, ma ora si è stabilizzato sul 4-2-3-1. Il mercato però complica ulteriormente il suo lavoro. TATTICA – Marcoci ha messo un po’ a far quadrare la rosa del. Dopo mesi con la difesa a tre come riferimento, alternando 3-5-2 e 3-4-2-1, il tecnico haladella sua squadra col 4-2-3-1. Un modulo interpretato con con corsa, intensità e coperture sulla prima impostazione, per poi abbassarsi e serrare le linee. Lo stile di gioco è diretto, sia con lanci lunghi per la punta centrale chiamata poi a riciclare in pallone, sia con la ricerca delle fasce. Un punto di forza dei gialloblù è sicuramente la mentalità: l’Hellas non smette mai di lottare, giocare e provarci e il tecnico spesso ...