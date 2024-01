Il trailer di un horror senza titolo | scritte misteriose e telefonate da brividi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ildi un misterioso filmprodotto e distribuito da Neon – ma ancora privo di– sta facendo rabre Internet. La brevissima clip in questione mostra soltanto la fotografia vintage di una famiglia che viene inquadrata attraverso uno zoom progressivo. Nel frattempo, una voice over telefona al 911 dichiarando: “Non è mia figlia. Lei non è mia figlia”. Il video si chiude con l’immagine di un corpo riverso a terra e di tre braccia. L’origine delle tre braccia e il volto del corpo, però, non si vedono. Infine, compaiono strani simboli dietro cui, probabilmente, si cela ildel progetto. La scritta che compare neldell’– fonte: NEONIldi questo filmancora privo di ...

...a basso costo. Erano trascorse soltanto poche ore dal momento in cui la Disney ha perso i diritti sull'immagine di Topolino, quando i due furbi cineasti hanno lanciato su YouTube il...Heat - La Sfida: ildel film Tremors: A Cold Day in Hell (Azione, Avventura, Commedia, Fantascienza,) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Don Michael Paul, con Michael Gross, ...Da Tutti i film da vedere della storia del cinema una selezione di 1 film horror del 2024 consigliati da MYmovies.it e assolutamente da non perdere. Scopri le recensioni, trame, listini, poster e ...A quasi 50 anni dall'uscita dell'originale Il presagio (The Omen), un nuovo film cerca di svelare l'origine di una delle saghe horror più spaventose di sempre ...