il Tenore Saverio Alosa | figlio di Crotone | figlio della Calabria

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 6 gennaio 2024)– Dopo l’articolo fatto pochi giorni fa, sul concerto di fine anno a, dove ho riportato lo scritto di Cavallaro, so che è stata una meravigliosa serata, organizzata dalla Rai e dalla Regione, ma ho fatto un appunto sul discorso che gli organizzatori avrebbero potuto far salire sul palco qualche calabrese, artisti locali, abbiamo inuna miniera di artisti, bravi cantanti o gruppi etno, rock, pop ect. Ho accennato alse, un cantante che ha fatto carriera altrove e che ama la sua.. allora l’ho contattato, anche perché l’ho conosciuto qualche anno fa e lo seguo sul social .. Carissimo, so che vivi a Torino ma sei nato la o giù in ...