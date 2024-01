Il portellone esplode in volo | panico sull’aereo dell’Alaska Airlines | “Ho pensato | sto per morire” Gli Usa fermano tutti i Boeing 737 Max

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Undi uscita che, un maxi buco nella fusoliera, le maschere di ossigeno che scendono, abiti risucchiati via dal vento. Tutto l’immaginario dei disastri aerei è riassunto nell’incidente – finito incredibilmente senza feriti – a bordo di un737 Max 9, costretto ad un atterraggio di emergenza in Oregon 20 minuti dopo il decollo. Grande paura tra i 177 a bordo, compresi i 6 dell’equipaggio. Ora la Federal Aviation Administration, l’agenzia degli Stati Uniti che si occupa di sicurezza aerea ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di 171 velivoli in tutto il mondo, disponendo ispezioni immediate prima che possano tornare in. Altre autorità aeree di diversi Paesi – dalla Gran Bretagna alla Cina – stanno valutando come ...