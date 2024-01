Il Monza espugna lo Stirpe | quarto ko di fila per il Frosinone

(Di sabato 6 gennaio 2024) I brianzoli a segno con Dany Mota e Valentin Carboni, poi l'autorete di Soulé.- Ildi Palladino, oggi squalificato, batte in trasferta 3-2 il, e torna alla vittoria in Serie A dopo tre giornate. Al Benito, il team brianzolo è bravo a portarsi sul 3-0, grazie alle re

Monza ha sconfitto lo Sporting Lisbona per 3-2 (25-23; 25-19; 22-25; 23-25; 15-12) nell’andata dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di ... (oasport)

In vista della partita di domani tra il Milan e il Monza , i biancorossi hanno caricato i tifosi sui social. Ecco il sorteggio pubblicato (pianetamilan)

AGI - Dopo gli ultimi tre giri a vuoto con avversari importanti come Milan, Fiorentina e Napoli, il Monza apre con il sorriso il nuovo anno ... (agi)

Frosinone (ITALPRESS) – Il Monza di Palladino, oggi squalificato, batte in trasferta 3-2 il Frosinone , e torna alla vittoria in Serie A dopo tre ... (liberoquotidiano)

Frosinone (ITALPRESS) – Il Monza di Palladino, oggi squalificato, batte in trasferta 3-2 il Frosinone , e torna alla vittoria in Serie A dopo tre ... (iltempo)

Nella ripresa l'incredibile autogol di Soule al 55' vale il 3 - 0 per ile sembra poter chiudere con largo anticipo la sfida, ma appena un minuto più tardi il lampo di Harroui riaccende le ...Illo 'Stirpe' e sale a 25 punti in classifica, sorpassando momentaneamente il Torino di Juric. Frosinone -2 - 3 (LaPresse) - calciomercato.itLa partita sembra chiusa già nel primo ...SERIE A - Soulé segna un gol e un autogol. Male Cheddira, scatenati Valentin Carboni e Mota, Gagliardini promosso, D'Ambrosio soffre.Il Monza espugna lo 'Stirpe' di Frosinone e sale a 25 punti in classifica, sorpassando momentaneamente il Torino di Juric.