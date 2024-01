Il Monza espugna lo Stirpe | 3-2 al Frosinone

(Di sabato 6 gennaio 2024) AGI - Dopo gli ultimi tre giri a vuoto con avversari importanti come Milan, Fiorentina e Napoli, ilapre con il sorriso il nuovo anno strappando tre punti sul campo di un avversario più abbordabile, ma mai domo, come il. Allofinisce 3-2 per i brianzoli grazie alle reti nel primo tempo di Dany Mota e Carboni e all'autogol nella ripresa di Soule, mentre a poco servono i tentativi di rimonta gialloblu con i gol di Harroui e dello stesso Soule su rigore. La squadra dello squalificato Palladino sale così a 25 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco rimediano la quinta sconfitta (quarta di fila) nelle ultime sei di campionato, con la parentesi dell'impresa di Coppa Italia con il Napoli che sembra ormai solo un lontano ricordo. Dopo un avvio di gara equilibrato è la formazione ospite che al 18' trova ...

