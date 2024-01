Il governo non solo proroga le concessioni per i balneari ma anche fa loro uno sconto sui già esigui canoni annuali

(Adnkronos) – Sul Caso Tommaso Verdini “non ho avuto cose da dire perché non ho gli elementi per commentare il fatto, sulla questione bisogna ... ()

Roma, 5 gen (Adnkronos) - "Il Governo Meloni non ha una strategia sulla crescita. Lo si è visto durante la legge di Bilancio così come ieri in ... (liberoquotidiano)

... l'Europa li ha autorizzati con un "silenzio assenso", essendo trascorsi 90 giorni dalla notifica delitaliano a Bruxelles. Eppure,bisognerebbe escludere l'eventualità che l'Unione ...I minoriaccompagnati gravano sulle casse (già disastrate) delle amministrazioni e così i compagni, da Bologna a Modena, attaccano il. Ma sono state le loro politiche sui porti aperti a creare il ...Il Governo italiano prepara 1 miliardo di euro di incentivi per svecchiare il parco auto e puntare su motori non inquinanti – Il piano Farmacia Online Cenforce ...Non ci risulta nessuna azione messa in campo da parte della ... “La decisione sciagurata adottata dalla Giunta Regionale, conferma la insipienza del Governo regionale nell’affrontare questioni così ...