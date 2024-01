Il ds del Verona | «Probabilmente qualcuno più in alto del Var ha deciso che doveva andare così»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo la vittoria a San Siro dell’Inter sul, in conferenza stampa si presenta il direttore sportivo dell’Hellas, Sean Sogliano. Le sue parole riportate da Tmw. «Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall’episodio del 2-1 dell’Inter. Non sono un moralista, ilviene tutti gli anni e perde a San Siro, l’Inter è una grande squadra e le auguro di vincere il campionato. Però oggi c’è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti: errori ne facciamo tutti, li fanno gli arbitri, i giocatori, gli allenatori, i giornalisti, i dirigenti. È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di Var non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. A voi magari non frega nulla e io non voglio fare il piagnisteo, ma questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ...