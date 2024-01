Il debuttante Conor Wilkinson guadagna punti improbabili per Colchester a Swindon

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Breaking:ha strappato un pareggio nei tempi di recupero per salvare un punto per il nuovo allenatore delDanny Cowley mentre sono passati da 2-0 a pareggiare 2-2 a. Aè stato assegnato un rigore dopo soli 17 minuti quando Udoka Godwin-Malife è stato trascinato a terra in area e Charlie Austin si è fatto avanti e ha sparato al centro.ha segnato il secondo gol prima dell’intervallo quando il colpo di testa di Austin è andato sulla traiettoria di Tom Brewitt, mandando la palla nel tetto della rete da un metro. Matt Jay ha riportatoin gioco nei tempi di recupero del primo tempo poiché da un calcio d’angolo corto, ha incontrato un cross sul primo palo e lo ha lanciato nell’angolo più lontano ...