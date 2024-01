Il critico gastronomico Raspelli licenziato da Gedi | ' Neanche una telefonata'

(Di sabato 6 gennaio 2024) Leggo che la Fiat ha problemi, che la Juve ha problemi, ma non saprò mai se mi hanno cacciato davvero per contenere i costi o se c'è un altro motivo', spiega ila Gambero Rosso . ...

Rampelli, licenziato il: 'Da Gedi neanche una telefonata dopo 40 anni di collaborazione' Licenziato in tronco, senza neanche una telefonata. Questo il 'canto del cigno', come riporta Gambero Rosso , di ...Cantarella ha raccontato le tradizioni del Natale, anche dal punto di vista, e ... un'antologica dei suoi percorsi artistici dal 1973 " 2023 raccontati, dale storico dell'arte ...Licenziato in tronco, senza neanche una telefonata. Questo il “canto del cigno”, come riporta Gambero Rosso, di Edoardo Raspelli, critico gastronomico messo alla porta da Gedi, il colosso editoriale ...Un breve messaggio di posta elettronica certificata licenzia Edoardo Raspelli da IlGusto.it e quindi da La Stampa e il gruppo GEDI. E il critico dice la sua.