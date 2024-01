Il Commissario Montalbano tornerà | ma non ci sarà Luca Zingaretti a interpretarlo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 6 gennaio 2024)potrebbe non interpretare più Il. Sono passati quasi tre anni dall’ultima puntata andata in onda, e da allora si sono susseguite indiscrezioni su un possibile ritorno un tv. L’attore romano ha però detto addio all’iconico personaggio nel 2021, lasciando il pubblico senza parole per questa decisione. Nel corso degli anni sono venuti a mancare altre personalità legate al mondo di: Andrea Camilleri, il “papà” del personaggio, e Alberto Sironi, regista storico della fiction. Non avrebbe quindi molto senso tornare in onda. Eppure il pubblico affezionato spera ancora di rivedere qualcosa deldi Vigata. La direttrice di Rai Fiction ha svelato sulle pagine del settimanale DiPiù Tv l’intenzione dei vertici di Viale Mazzini: ...