Il calcio ha perso la testa per questo 16enne | cosa fa con le freccette

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tira le frecette, staccale, ricomincia daccapo. Così per un'infinità di volte, fino a quando non diventi quasi il campione del mondo. È la storia di Luke Littler, uninglese che in un battito di ciglia si è ritrovato travolto dalla fama. Il talento naturale nelle frecette non basta a spiegare l'esplosione difenomeno social, che all'inizio del Mondiale aveva appena 4mila follower su Instagram: ieri ha sfondato quota 800mila e il totale cresce di ora in ora. Cnn, Bbc e Sky non fanno che parlare d lui, persino la Premier League halaper ilmeno adolescente che si sia mai visto: neanche la sconfitta in finale contro Luke Humphries ha frenato l'ascesa di Littler, che sta battendo ogni record di precocità delle, uno sport di nicchia ma amatissimo ...