Il Cagliari riacciuffa il Lecce con Oristanio | al Via del Mare parità!

(Di sabato 6 gennaio 2024)1-1. I salentini passano in vantaggio nel primo tempo, ma vengonoti nella ripresa da. Un punto a testa. PUNTO A TESTA ? Al Via del, match delicato traper la lotta salvezza. I salentini dominano praticamente il primo tempo andando subito vicini al gol dopo 15? con Oudin, che becca il palo dalla distanza. Al 31? arriva la rete del vantaggio con Gendrey, che di testa incorna bene battendo Scuffet. Ilfatica a reagire e al 38? rischia di subire il raddoppio con Krstovic, che da due passi manca un gol clamoroso. Nella ripresa, esce meglio il, che al 67? trova il pari con Gaetano, bravo ad insaccare su punizione dalla destra. Gol ...

Bologna-Genoa 1-1 (20' Gudmundsson, 95' De Silvestri) Ravaglia 5,5 - Preferito ancora una volta a Skorupski, non è esente da colpe in.I nerazzurri non riescono a portare l'intera posta in palio: la squadra di Gilardino protesta per il gol dell'Inter e riacciuffa subito il pari. Il 2023 dell'Inter di Simone Inzaghi si chiude con un ...