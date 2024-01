Il Bitcoin torna in tensione | ecco dove può arrivare secondo gli esperti

Leggi su quifinanza

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilvola sopra i 45 mila dollari per la prima volta da aprile 2022, avviando l’anno finanziario 2024 sugli scudi, spinto dalle scommesse del mercato sul via libera da parte della Sec al primo Etf che investe sulla principale delle criptovalute. Si tratta di un’importante novità perché consentirebbe di acquistare un prodotto che segue il prezzo delsenzar possedere direttamente la criptovaluta.arriveranno i prezzi? La criptovaluta ha dato il via al nuovo anno con una forte performance chele previsioni degli analisti finanziari di Bernstein, è destinata a continuare tanto da prevedere il raggiungimento di un nuovo record, quest’anno, per poi salire potenzialmente a un valore di 150.000 dollari entro il 2025. “Siamo sul punto di entrare in una nuova era per le ...