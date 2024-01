Ieri in Campania | 34enne rapinata in strada a Benevento | ad Avellino 4 bambini ricoverati in terapia intensiva con bronchiolite

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 5 gennaio 2024.– Quattro, il più grande ha poco meno di due anni, sonoinneonatale all’ospedale “Moscati” didopo essere stati infettati dalla, l’infezione virale che colpisce i più piccoli. (LEGGI QUI)– Rapina ai danni di una donna di 34 anni in via Vittime di Nassiriya, a. Un uomo con il volto travisato da un passamontagna ed armato di una pistola, si è avvicinato improvvisamente alla donna e le ha intimato di consegnarle il portafoglio. (LEGGI QUI) Caserta – E’ morto dopo cinque giorni di agonia all’ospedale di Caserta il 26enne Emanuele ...

...7 casi ogni mille): tra le Regioni messe peggio ci sono la(25,4) , Friuli - Venezia ...un report dell'Istituto di Salute Carlos III ha rilevato che in Spagna nell'ultima settimana dell'...... menomale, si cominciano a svegliare dopo mesi di battaglia condotta dalla Regione. Fino ahanno dormito tutti quanti, ma le cose che ho letto sono un segno di consapevolezza, anche se ...Dice Andrea Prete, presidente di Unioncamere, che al Sud c’è un problema in più per le imprese che prevedono nuove assunzioni. «Mancano materialmente i candidati e non ...Anche alcuni dei temi cruciali per il mondo delle carceri hanno trovato spazio ieri nella tradizionale conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio. Interrogata da Radio Radicale sui ...