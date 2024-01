I pronostici di sabato 6 gennaio | Serie A | FA Cup e non solo

Leggi su ilveggente

(Di sabato 6 gennaio 2024) Idi: ci sono quattro partite diA, la FA Cup, la Coppa di Francia, la Coppa del Re e altri tornei in giro per il mondo. Nel giorno dell’Epifania l’unico tra i principali campionati a scendere in campo sarà laA con quattro partite: alle 12:30 l’Inter parte nettamente favorita sul Verona ulteriormente indebolita dal calciomercato invernale. Alle 15 promette gol la sfida tra Frosinone e Monza, stesso discorso per Sassuolo-Fiorentina in programma alle 20:45. Il Lecce dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta nella sfida delle 18:00 contro il Cagliari. Italiano, allenatore della Fiorentina (LaPresse) – IlVeggente.itIn Inghilterra, Francia e Spagna è tempo di coppe nazionali. In FA Cup vittorie alla portata per Bournemouth e Aston Villa contro QPR e Middlesbrough, ...