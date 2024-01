I programmi in tv oggi | 6 gennaio 2024 | i film dell’Epifania

(Di sabato 6 gennaio 2024) Su Rai Uno Affari Speciali, su Sky Cinema Book Club – Tutto può succedere. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 22.10 Licorice Pizza. Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell’indipendenza. Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. ...

... neppure lontanamente posti neielettorali dei partiti e, ancor meno, neidel ... E cioè non "qualsiasi" organizzazione internazionale, in quanto tale, - come si ritienepersino ...Ad, tuttavia, l'accordo fra Pd e M5s è stato raggiunto solo in Sardegna, sul nome della M5s ... dopo due ore di confronto, non ha portato sostanziali novità, nè suinè tantomeno sui ...La Next Gen della Juventus continua a rivelarsi un'autentica fucina di talenti che giungono a coronare il sogno di vestire la maglia della prima squadra bianconera. Dalla sua istituzione ...Federico Massaro confessa a Fiordaliso di essersi preso una cotta per Anita Olivieri. Anche se è consapevole che tra loro potrebbe non succedere nulla, lui è deciso a provarci fino in fondo.