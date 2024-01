Huijsen | «Facile scegliere la Roma | ero impressionato»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le parole di Dean, difensore olandese in prestito dalla Juventus, alla presentazione con la. I dettagli Deanha parlato ai canali ufficiali delladopo l’ufficialità del prestito dalla Juve. LE PAROLE – «Sono rimasto sin da subitodall’accoglienza che ho ricevuto. Per me non è stato difficilela: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi».

Dipenso che tutti sappiamo chi è, è un ragazzo di 18 anni, che ha 10 minuti di Serie A, ... troviamo sempre forza nelle nostre difficoltà, loro sanno che non sarà". Mourinho evita di ...ha 18 anni con 10' di Serie A però è uno dei prospetti con più qualità in Europa. Sarà nel ... Con loro sarà sempre complicato, noi siamo questi, siamo tosti, non saràper nessun ...Arriva l’ufficialità sul colpo in casa giallorossa: ecco Dean Huijsen. Il difensore olandese arriva alla Roma in prestito secco oneroso dalla Juventus per 650 mila euro. Nel caso in cui il giovane dov ...Lugo - Atletico Madrid highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i sedicesimi di Coppa del Re ...