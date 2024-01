Huijsen alla Roma | le prime parole e il commento di Tiago Pinto

2024-01-05 18:16:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Roma – La Roma e Mourinho hanno un ... (justcalcio)

2024-01-05 15:42:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: L’arrivo in prestito secco (oneroso) per sei mesi del giovane promettente ... (justcalcio)

Non c'é tempo per fermarsi, la Serie A non aspetta. A poche ore d alla sfida di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad ... (247.libero)

Per Mourinho tornano i problemi di formazione, che oltredifesa ora coinvolgono pure il centrocampo. L'ultimo allarme è relativo a Leandro Paredes e ad ...che Mourinho non lanci da subito...Qual è il ruolo di Yildiz La Roma scelta migliore per" Scelta migliore vedremo, è stata fatta una scelta dalla società assieme al ragazzo efamiglia e vedremo, nel calcio l'unica cosa ...Di seguito il comunicato dei giallorossi con tutti i dettagli dell'affare con la Juventus. Huijsen alla Roma: la nota ufficiale "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Dean Huijsen dalla ...Il giovane difensore olandese arriva in prestito fino alla fine della stagione dalla Juventus. Indosserà la maglia numero 3 ...