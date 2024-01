Huijsen alla Roma | è ufficiale | tutte le cifre dell' operazione

Non c'é tempo per fermarsi, la Serie A non aspetta. A poche ore d alla sfida di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad ... (247.libero)

Così José Mourinho,vigilia di Roma - Atalanta , ha presentato in conferenza Deannel giorno in cui diventa il suo ufficiale il suo arrivo in giallorosso dalla ...Parlando ancora di Yildiz, Allegri ha detto che in futuro "difficilmente potrà fare la mezzala", mentre sul prestito diRoma ha commentato: "Vedremo (se è la scelta migliore, ndr). E' ...L'allenatore della Roma sul nuovo acquisto: "É uno dei prospetti di più alta qualità del calcio europeo. In futuro sarà un grandissimo calciatore. Ora ha 18 anni e 10 minuti di serie A" ...Sarà un'altra partita rispetto alla Coppa Italia. Lo dice Max Allegri alla vigilia del debutto in campionato nel 2024 della Juventus, lo certificano anche le scelte di formazione che non saranno le ...