Honor Magic6 Pro | svelato in anteprima dal CEO in persona!

(Di sabato 6 gennaio 2024) Scopriamo l’Pro, lo smartphone di fascia alta con display OLED, Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 160 MP L’Pro è uno degli smartphone più attesi del prossimo futuro, ed ora (grazie al CEO George Zhao) abbiamo qualche informazione in più. Quest’ultimo infatti ha introdotto il nuovo dispositivo con un post su Weibo. Il device si presenta dunque come uno smartphone in grado di offrire caratteristiche di fascia alta. Vediamo quali sono le specifiche tecniche principali.Pro: design e display Il design dell’Pro è indubbiamente elegante e moderno. Il dispositivo presenta frontalmente un display OLED da 6,78” con un refresh rate di 120Hz. Questo significa che lo schermo è in grado di mostrare immagini ...