Hockey ghiaccio | Renon | Vipiteno | Cortina | Merano e Unterland Cavaliers vincono nel venerdì dell’Alps

(Di sabato 6 gennaio 2024) IlseraLeague 2023-2024 vede le squadre italiane brillare. Andiamo a vedere come sono andate le cose, nel dettaglio, in questo 5 gennaio. Vittorie di misura per, 3-2 sull’EC-KAC Future Team,, 2-3 in trasferta sul campo del EK Die Zeller, e, 5-4 all’overtime sui Steel Wing Linz. Con più margine invece si sono rispettivamente imposti: iBroncos, 2-0 secco sul Bregenzerwald, e il, 5-3 sul Lustenau. Da registrare, infine, ci sono le sconfitte per il Gherdeina, 5-2 in trasferta contro l’HK RST Pellet Celje, e i Fassa Falcons, trafitti in casa per 3-7 dai Red BullJuniors. Foto: Max Pattis