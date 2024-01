Highlights e gol Lugo-Atletico Madrid 1-3 | Copa del Rey 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-3, match valido per i sedicesimi di finale didel Rey. I colchoneros volano agli ottavi dopo aver battuto una formazione di serie inferiore, pur senza brillare più di tanto. La sblocca Correa nel primo tempo, ma c’è il pareggio a opera di Antonetti, quindi una doppietta di Depay regala la qualificazione a Simeone. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

