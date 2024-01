Highlights e gol Inter-Verona 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la diciannovesima giornata di. Primo tempo non positivo per i nerazzurri, che rischiano parecchio, ma la sbloccano grazie al rientrante capitan Lautaro. Nella ripresa. succede di tutto: pareggia i conti Henry, poi il gol di Frattesi nel recupero con diverse proteste, quindi il rigore col Var per l’Hellas ma Henry colpisce il palo. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta, e UEFA Euro ...La cronaca di Bologna - Genoa ( GLI) I ragazzi di Thiago Motta sono partiti agguerriti, ... Ilche arriva, al 20', lo mettono invece a segno gli avversari: è rete di Gudmundsson su ...Gol Henry: il francese anticipa Acerbi e gela San Siro. La rete della parità in Inter-Verona è del centravanti di Baroni Thomas Henry gela San Siro a poco più di un quarto d’ora dal termine di Inter-V ...Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 6 gennaio alle ore 20.45, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Can ...