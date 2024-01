Henry | “Augurate morte a mia famiglia | spero troviate pace in vostra piccola vita”

Sempre a testa alta, sempre davanti, sempre più in alto", ha aggiuntoVolevo dirvi che quandola buonanotte sui social alle otto e mezza di sera mi fate venire ... (James Slack). So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le ...Lo sfogo del calciatore francese del Verona dopo le tante critiche e offese ricevute sui social dopo aver sbagliato il calcio di rigore nel finale contro l'Inter ...L'attaccante dell'Hellas su Instagram: "Gli errori fanno parte dello sport. Quello che non ti uccide ti rende più forte" ...